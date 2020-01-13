Van'da kar yağışı hayatı felç etti - Son Dakika
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Van'da kar yağışı hayatı felç etti

6 saat önce

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da kar yağışı hayatı felç etti, System.String[]

Van'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Kent genelinde kar nedeniyle 149 mahalle ile 210 mezra olmak üzere toplam 359 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van ve çevrelerinde ilk saatlerde yer yer etkili olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği bildirildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi konusunda da sürücüleri uyardı.


Uçuşlarda rötar


Kar yağışı uçak seferlerini de olumsuz etkiledi. Van'da yapılması planlanan uçak seferleri, hava koşulları nedeniyle İstanbul, Adana ve Antalya uçakları rötar yaptı.


Yol açma çalışmaları devam ediyor


Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri; Başkale, Çaldıran, Çatak, Bahçesaray, Gürpınar ve Muradiye ilçelerinde kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarına devam ediyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ise gece saatlerinden itibaren yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Eğitime kar engeli


Van'ın İpekyolu Tuşba, Edremit, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerinde de okullar yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.


Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının önemli olduğunu söylediler. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:50 Kaynak: İHA
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