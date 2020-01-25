Van'da kar yağışı kayakseverlerin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli kayak merkezlerinden, Van'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

İki gündür kentte etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı merkeze gelen kayakseverler, kayak, snowboard ve kızak kayarak gönüllerince eğlendi.

Merkezdeki telesiyej sayesinde zirveye kolaylıkla ulaşan kayakseverlerin Süphan Dağı, Van Gölü, Akdamar Adası manzarasını doyasıya izleyebildiği 2 bin 800 rakımlı merkez, bölgenin turizmine de katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gecikmeli de olsa kayak sezonunu başlatmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bugün itibariyle kayakseverlerin merkeze akın etmeye başladığını belirten İnanç, "Tesisimiz bu şekilde doldukça, yediden yetmişe herkes geldikçe bizler mutlu oluyoruz. Bu tesisler kullanıldıkça bir anlam ifade eder. Bizler tesisimizi faal tutmak için çalışıyoruz. Sporcularımız antrenmanlarını burada yapmaya başladı. Birinci etabımız şuan hizmette. Tüm insanlarımızı kayak merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kayak antrenörü Bülent Kayhan da kar yağışının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Sporcularımız antrenmanlarını bu yıl ilk kez burada yapmaya başladılar. Çok sevinçliyiz. Yarışlarımızı burada yapmaya çalışacağız. Ortam çok iyi." dedi.