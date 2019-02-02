Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 321 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da kar yağışı nedeniyle 321 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandıVAN - Van'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 321 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da kar yağışı nedeniyle 321 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı



VAN - Van'da geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 321 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da gece etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 146 mahalle ve 175 mezra olmak üzere toplam 321 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ise, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı Van, Bitlis ve Hakkari çevreleri kar yağışlı geçeceği tahmin edildiği, gece ve sabah saatlerinde ise, buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin edildiği belirtildi. Vatandaşlar, geçtiğimiz yıla göre kar yağışının bu yıl yoğun olduğunu belirterek, "Bu yıl kar çevre illere çok yağdı. Hastalıkların önlenmesinde kar yağışının iyi olacağını düşünüyoruz. Özellikle karın yağması tarım için önemlidir" dediler.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı nedeniyle uçak seferlerinin aksamayacağı bildirildi.

(ATL-ŞAK-Y)

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