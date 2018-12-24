Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti

VAN ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

VAN ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kötü hava koşulları nedeniyle Van'a gelecek 7 uçak seferi ile Yüksekova ilçesindeki 2 uçak seferi iptal edildi.



Van'da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara yol açtı. Bugün Van'a yapılması planan 7 uçuş hava şartları nedeniyle iptal edildi. Ferit Melen Havalimanı yetkilileri, Sun Expres'in 14.30'daki İzmir-Van, 15.40'taki Antalya-Van, THY'nin 16.20'deki İstanbul-Van, Anadolu Jet'in 16.30'daki Ankara-Van, 18.40'taki İstanbul-Van ve 19.00'daki Ankara-Van ile Pegasus'un 18.40'taki İstanbul-Van seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de kar yağışı hava ulaşımını etkiledi. İlçedeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda 13.55'teki İstanbul-Yüksekvoa ile 13.35'teki Ankara-Yüksekova seferleri iptal edildi. - Van

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