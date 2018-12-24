Son Dakika Haberleri: Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (2)

Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (2)

1 saat önce

ÖZALP VE SARAY'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİVan'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, 295 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamazken, Özalp ve Saray ilçelerinde eğitim-öğretime yarın için bir günlük ara verildiği belirtildi.

Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (2), System.String[]
ÖZALP VE SARAY'DA OKULLAR YARIN TATİL EDİLDİ

Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle, 295 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamazken, Özalp ve Saray ilçelerinde eğitim-öğretime yarın için bir günlük ara verildiği belirtildi.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı 101 Mahalle, 194 Mezra olmak üzere 295 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Karın en yoğun olduğu Özalp ve Saray ilçelerinde  ilk ve orta dereceli okulların yarın için bir günlük tatil edildiği belirtildi.

Behçet DALMAZ/VAN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:31 Kaynak: DHA

Saray, Özalp, Van, Kar, Güncel
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