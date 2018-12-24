Son Dakika Haberleri: Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (3)

Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (3)

1 saat önce

HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDIHakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (3), System.String[]
HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI

Hakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:43 Kaynak: DHA

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