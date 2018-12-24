Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (3)
1 saat önce
HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDIHakkari kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
HAKKARİ'DE ARAÇLAR YOLDA KALDI Hakkari
kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
nedeniyle 9 köy ve 15 mezraya ulaşım sağlanamazken, yolda kalan bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:43 Kaynak: DHA
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