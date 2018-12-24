Son Dakika Haberleri: Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (4)

Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (4)

1 saat önce

ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİVan'ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (4), System.String[]
ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Çatak Kaymakamlığı'nca yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:00 Kaynak: DHA

Van, Çatak, Güncel
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