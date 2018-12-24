Van'da Kar Yağışı Uçak Seferlerini İptal Etti (4)

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1 saat önce
ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİVan'ın Çatak ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
ÇATAK'TA EĞİTİME KAR ENGELİ Van
'ın Çatak
ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Çatak Kaymakamlığı'nca yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın için eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:00 Kaynak: DHA
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