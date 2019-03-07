Son Dakika Haberleri: Van'da Kar Yağışı ve Sis

Van'da Kar Yağışı ve Sis

14 dakika önce

Van'da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

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Van'da, öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Öğlen saatlerinde başlayan ve belli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi. Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrediyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:26 Kaynak: İHA

Van, Güncel
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