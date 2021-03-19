Van'da kar yağışı ve sis - Son Dakika

Van'da kar yağışı ve sis

VAN - Van'da, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, şehrin yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiledi.

Sabah saatlerinde başlayan ve belirli aralıklara devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sisle birlikte etkisini gösterdi. Van- Hakkari Karayolu üzerinde bulunan 2225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2730 rakımlı Güzeldere Geçidi ile Van'ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi güzergahında bulunan Tendürek Dağı'nda kar yağışı ve sis sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler araçlarının sis lambalarını yakarak seyrederken, Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van'ı çevre illere bağlayan yollarda tedbir alarak kar temizleme çalışmalarını yürütüyor.