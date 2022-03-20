VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI - Son Dakika
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VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

20.03.2022 14:11

VAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle nevruz, kar yağışı altında kutlandı.

VAN'da, HDP tarafından düzenlenen etkinlikle nevruz, kar yağışı altında kutlandı.

Valilikten alınan izinle HDP'nin düzenlediği nevruz etkinliği, Van Kalesi'nin güneyindeki Atatürk Kültür Parkı'nda yapıldı. Polisin güvenlik önlemi aldığı alana gelenler, kurulan 2 güvenlik barikatından geçirildi, üst aramaları yapıldı. Kar yağışı altındaki nevruz kutlamasına HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli, Tayip Temel ve Muazzez Orhan ile binlerce kişi katıldı. Etkinliğe katılanlar, yakılan nevruz ateşi etrafında, HDP'li yöneticilerle birlikte halay çekti.

VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI
VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: VAN'DA KAR YAĞIŞINDA NEVRUZ KUTLAMASI - Son Dakika
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