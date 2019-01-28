Son Dakika Haberleri: Van'da Kar Yolu Ulaşıma Kapattı

Van'da Kar Yolu Ulaşıma Kapattı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

Van'da Kar Yolu Ulaşıma Kapattı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Van- Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

Van'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Van- Hakkari karayolu ile Çaldıran- Doğubayazıt karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde araçlar mahsur kalırken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da çalışmaların aralıksız yürütüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Van-Bahçesaray karayolunun da ulaşıma kapandığı bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:27 Kaynak: İHA

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