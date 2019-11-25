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Van'da "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışması

6 saat önce

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında Van'daki yükümlü bölge ikincisi oldu.

Van'da

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında Van'daki yükümlü bölge ikincisi oldu.


Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen yarışmada Türkiye genelindeki 144 Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüsü katıldı. Van adına katılan yükümlü Ömer Tokaş ise, kaleme aldığı "Vaveyla" isimli öyküsüyle Doğu Anadolu Bölgesi ikincisi oldu. Tokaş, Van Adalet Saray'ında düzenlenen törenle yarım altınla ödüllendirildi.


Bakanlık tarafından gönderilen ödülü takdim eden Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, ulusal çapta düzenlenen öykü yarışmasında Doğu Anadolu Bölge ikincisi olan yükümlü Ömer Tokaş'ı tebrik etti.


Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olan yarışmada ödülü alan yükümlüyü tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, yükümlerin topluma kazandırılarak faydalı bireyler olmaları için Cumhuriyet Başsavcılığı ile çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.


Ödül töreninde Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, Denetimli Serbestlik Şefi Erkan Yıldırım ve görevliler hazır bulundu. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:49 Kaynak: İHA
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