Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısı 101'e yükseldi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 gün önce karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.



Valilikten yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerince gerçekleştirilen testler sonucu, taziye ile ilişkili Kovid-19 vaka sayısının 101'e yükseldiği kaydedildi.



Kentte toplam vaka sayısının 390, tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısının da 217 olduğu bildirilen açıklamada, Kovid-19'dan kaynaklı 8 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Valilik açıklamasında kentteki karantina bölgeleri ve bu bölgelerdeki vaka sayıları şöyle sıralandı:



"İpekyolu İlçesi Ortanca Mahallesi 51, Bostaniçi Mahallesi 18, Yenimahalle Mahallesi 11, Arıtoprak, Esenler, Seyit Fehim Arvasi mahallerinde 3, Tuşba İlçesi Altıntepe Mahallesi 4, İskele Mahallesi 6, Gürpınar İlçesi Umut Mahallesi 3, Özalp İlçesi Eğribelen Mahallesi 2, il dışından gelip taziyeye katılan Tekirdağ Altınova Mahallesi 2 ve Antalya Teomanpaşa Mahallesi 1"