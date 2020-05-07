Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 43 oldu - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 43 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Valilik'ten yapılan açıklamada, ilçenin Ortanca Mahallesi'nde Kovid-19 tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen Eraygen ailesi tarafından mahallede taziye çadırı kurulduğu belirtildi.

Eraygen ailesi mensupları ve taziye çadırı kurulmasına izin veren muhtar Mehmet Nuri Yönten hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı, muhtar Yönten'in görevden uzaklaştırıldığının belirtildiği açıklamada, taziyeye katılanların ikamet ettiği Gövelek, Arıtoprak ve Karakoç mahallelerinin de karantinaya alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Tekirdağ'dan gelen, Bostaniçi, Yenimahalle ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden ve taziye çadırını kuran Eraygen ailesinden 23 kişide, Arıtoprak, Bostaniçi ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden Eralan ailesinden 7 kişide, İskele ve Ortanca mahallelerinde ikamet eden Acar ailesinden 9 kişide, Ortanca Mahallesi'nde ikamet eden Erçağlar ailesinden 1 kişide, Gürpınar ilçesi Umut Mahallesi'nde ikamet eden Sönmez ailesinden 1 kişide, Bostaniçi Mahallesi'nde ikamet eden Gökçek ailesinden 1 kişide ve Antalya'dan gelen Erdeğer ailesinden 1 kişide olmak üzere toplam 43 kişide koronavirüs tespit edildi. Testi pozitif çıkan hastaların tedavisi sürerken, ekipler taziyeye katılanların tespiti için çalışmalarını yoğunlaştırdı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, bazı vatandaşların tedbirsiz ve sorumsuzca davranması nedeniyle salgının bulaşma riskinde artış yaşandığını söyledi.

Vali Bilmez, şu uyarılarda bulundu:

"Selimbey, Cevdetpaşa, Yalımerez mahallelerinde vakalar ile Ortanca Mahallesi'ndeki taziye sonrası ortaya çıkan vakalarla il merkezinde koronavirüs pozitif vaka sayısı çok ciddi bir artış gösterdi. Bundan dolayı il merkezinde risk şu anda çok büyük. Çünkü Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların sayısı çok fazla. Ayrıca bunların içinde kamu kurumunda çalışanlar ve merkezde oturanlar da bulunuyor. Bu kişilerin çok kişiyle temas kurduğunu değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, çıkmak zorunda kalanlar da mutlaka maske takmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Çünkü il merkezinde risk bugünlerde her zamankinden daha fazla. Tedbirleri elden bırakmamalıyız."