Van'da karantinaya alınan mahallede Kovid-19 vaka sayısı 93'e yükseldi - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 7 gün önce karantinaya alınan mahallede taziyeye katılan 93 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Valilikten yapılan açıklamada, İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'ndeki taziyeye katılanların tespiti için yapılan çalışmalar ve sağlık ekiplerince gerçekleştirilen testler sonucu, taziye ile ilişkili Kovid-19 vaka sayısının 93'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentte toplam vaka sayısı 380, tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı da 212'dir. Kovid-19'dan kaynaklı 8 kişi yaşamını yitirdi. Kentte tedbir amaçlı 11 bin kişi karantinada tutulmakta. Şu ana kadar 44 bin kişi gözlem altına alındı"