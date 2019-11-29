Van'da, karayollarının kar mesaisi başladı

Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları start aldı.



Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde 3 greyder, 1 kepçe ve bir tuzlama aracı ile bölgede çalışmalara başlarken, yola tedbirsiz çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. - VAN