Son Dakika Haberleri: Van'da, karayollarının kar mesaisi başladı
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Van'da, karayollarının kar mesaisi başladı

6 saat önce

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları start aldı.

Van'da, karayollarının kar mesaisi başladı, System.String[]

Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışmaları start aldı.


Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolundaki 3 bin rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza büründü. Zaman zaman etkili olan sis ve kar yağışı sürücüleri olumsuz etkiledi. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, sabahın erken saatlerinde 3 greyder, 1 kepçe ve bir tuzlama aracı ile bölgede çalışmalara başlarken, yola tedbirsiz çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı. - VAN

Bahçesaray, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:51 Kaynak: İHA
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