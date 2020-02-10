Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı - Son Dakika
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Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 araç kurtarıldı.

Van'da karda mahsur kalan 17 araç kurtarıldı, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 17 araç kurtarıldı.

Kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.

Akşam saatlerinde Gölyazı Çomaklı Mahallesi yolunda karda 17 aracın mahsur kaldığı bilgisi üzerine bölgede yol açma çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri harekete geçti.

Ekipler, greyder ve kepçe yardımıyla bölgede yaptığı çalışmayla karda kalan 17 aracı yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtardı.

Ayrıca tipinin etkili olduğu Gürpınar, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde mahsur kalan çok sayıda araç ve vatandaş karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölyazı, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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