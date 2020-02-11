Van'da karda mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde hasta almaya giderken kar nedeniyle yolda mahsur kalan sağlık ekibi kurtarıldı.

Tuşba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte aralıklarla etkisini sürdüren kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.



Güveçli Mahallesi yolunda hasta almaya giden sağlık ekiplerinin yolda mahsur kaldığı bilgisi üzerine karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

İş makineleriyle yolu açan ekipler, ambulansı battığı yerden çıkararak hastanın, hastaneye ulaşmasını sağladı.

Tipinin etkili olduğu bölgede yolda kalan çok sayıda araç karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.