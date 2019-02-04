Son Dakika Haberleri: Van'da Kardan Adam Manzaraları

Van'da Kardan Adam Manzaraları

27 dakika önce

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası, kentin birçok bölgesinde bazı vatandaşlar evlerinin önünde kardan adam yaparak karın keyfini çıkardılar.

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Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı sonrası, kentin birçok bölgesinde bazı vatandaşlar evlerinin önünde kardan adam yaparak karın keyfini çıkardılar.

Geçtiğimiz hafta Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı bazı kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazıları ise karı eğlenceye çevirdiler. Karın her daim vazgeçilmez sembollerinden olan 'kardan adam' vatandaşların zekaları sayesinde farklı bir şekilde dizayn ediliyor. Şehir merkezinde bazı vatandaşlar tarafından yapılan kardan adamlar, görenlerin ilgi odağı oldu. Şehrin değişik sokaklarında vatandaşalar tarafından yapılan 'kardan gelin', 'kardan tavşan', 'kardan eşek' ve kardan adamlar, adeta şehri istila altına aldığı gözlerden kaçmadı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:49 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Van, Güncel
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