Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı - Son Dakika
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Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı

14.03.2022 09:23
Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı

VAN'da, kar yağışıyla kapanan 308 yerleşim yeri yolundan 92'si, ulaşıma yeniden açıldı.

VAN'da, kar yağışıyla kapanan 308 yerleşim yeri yolundan 92'si, ulaşıma yeniden açıldı. Ekipler, 216 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Kapalı yollardan 92'si, yeniden ulaşıma açılırken, 216 yerleşim yeri yolu için de ekipler çalışmalarına devam ediyor.


Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı
Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı
Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı
Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı
Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı
Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı - Son Dakika
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