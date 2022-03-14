Van'da kardan kapalı 308 yerleşim yolundan 92'si açıldı - Son Dakika

VAN'da, kar yağışıyla kapanan 308 yerleşim yeri yolundan 92'si, ulaşıma yeniden açıldı. Ekipler, 216 yerleşim yeri yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 308 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı. Kapalı yollardan 92'si, yeniden ulaşıma açılırken, 216 yerleşim yeri yolu için de ekipler çalışmalarına devam ediyor.