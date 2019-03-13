Son Dakika Haberleri: Van'da Kardan Kapanan Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

Van'da Kardan Kapanan Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

VAN'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsaldaki mahalle yollarını açmak için ekipler yoğun mücadele yürütüyor.

Van'da Kardan Kapanan Mahalle Yolları Ulaşıma Açıldı, System.String[]
VAN'ın Başkale ilçesinde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı kırsaldaki mahalle yollarını açmak için ekipler yoğun mücadele yürütüyor.

Başkale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor. Ekipler, ilçe merkezindeki kar kütlelerini temizleyip kamyonlarla ilçe dışına çıkartırken, kardan kapanan 6 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı. - Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:21 Kaynak: DHA

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