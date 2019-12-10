Son Dakika Haberleri: Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
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Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

6 saat önce

VAN ve çevresinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'da kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı, System.String[]

VAN ve çevresinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve mezra yolları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Van'ın Çaldıran, Saray, Başkale, Gürpınar ile Özalp ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 33 mahalle ve mezraya ulaşımın sağlandığı yollar kapandı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yollar, yeniden ulaşıma açıldı. Çalışma yapan ekipler, tipi nedeniyle araçlarıyla yollarda kalan sürücüleri de yardım etti. Mahalle sakinleri, yollarını kardan temizleyen ekiplere teşekkür etti.


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:45 Kaynak: DHA
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