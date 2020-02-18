Van'da kardan kapanan yolların açılması için yoğun çalışma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kardan kapanan yolların açılması için yoğun çalışma - Son Dakika

Van'da kardan kapanan yolların açılması için yoğun çalışma

7 saat önce

VAN'da, günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışının durmasının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Van'da kardan kapanan yolların açılması için yoğun çalışma, System.String[]

VAN'da, günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışının durmasının ardından başlatılan yol açma çalışmaları sürdürülüyor. Kapalı olan 343 yerleşim yerinden 197'sinin yolunun açıldığı, kapalı olan 146 yerleşim yerinin yolunun açılması için de yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Van ve çevresinde son 26 yılın rekor kar yağışı etkili olurken, ulaşım durma noktasına geldi. Dün 343 mahalle ve mezra yolunun kapalı olduğu Van'da, Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede yapılan karla mücadele çalışmalarında, 197 yerleşim biriminin yolu açıldı. Güneşli havanın yaşandığı Van'da bugün de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Halen kapalı olan 60 mahalle ile 86 mezranın yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Yetkililer, karla mücadele çalışmaların 250 araç ve bin personelle yürütlüldüğünü, kapalı olan yolların da en kısa sürede açılacağını söyledi.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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