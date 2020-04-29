Van'da kargo aktarım merkezinde uyuşturucu haplar ele geçirildi - Son Dakika

Van'da bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 1000 tane sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Lisa"nın da desteğiyle arama yaptı.

Aramada, bir kolide kırmızı reçeteye tabi 1000 sentetik hap bulundu.

Gözaltına alınan H.T. ve B.A. işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.