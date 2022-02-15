Van'da karın fazla yağmasına sevinin çiftçiler kurban kesti - Son Dakika

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesinde yaşayan ve bu yıl karın fazla yağmasına sevinen çiftçiler, bolluk ve bereketin artması dileğiyle kurban kesti.

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan çiftçiler, bu yıl karın fazla yağmasının mutluluğunu yaşıyor.

Ürünlere can suyu olan karın fazla yağması nedeniyle mahalle sakinleri, satın aldıkları iki küçükbaş hayvanı kurban olarak kesti.

Dualar eşliğinde kesilen kurban etinden yapılan yemekler mahalle sakinlerine ve çevre mahallelerdeki vatandaşlara dağıtıldı.

Mahalle muhtarı Abdullah Korkmaz, yaptığı açıklamada, geçen yıllarda bölgede kuraklık yaşandığını anımsatarak, "Allah'a şükürler olsun bu yıl karın fazla olmasından dolayı köylüler olarak birleşip iki kurban kestik. Allah kabul etsin. İnşallah Allah'ım bundan sonra kuraklığı ve felaketleri başımızdan def eder." dedi.