Üye Girişi
Van'da karla gelen güzellik - Son Dakika

Van'da karla gelen güzellik

09.02.2022 11:32

Van'da karla gelen güzellikVAN Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, beraberinde kartpostallık görüntüleri getirdi.

Van'da karla gelen güzellik

VAN Van'da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı, beraberinde kartpostallık görüntüleri getirdi.

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van'da da hayatı durma noktasına getirdi. Etkili olamaya başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza bürünürken yüzlerce mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar yağışı ile birlikte harekete geçen karayolları ve belediye ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kenti beyaza bürünürken bu eşsiz güzellikler drone ile görüntülendi.

Van'da karla gelen güzellik
Van'da karla gelen güzellik
Van'da karla gelen güzellik

YORUMLAR
500

kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da karla gelen güzellik - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:41:51. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da karla gelen güzellik - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement