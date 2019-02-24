Van'da Karla Mücadele
1 saat önce
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da, karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van
'da, karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar nedeniyle Başkale
ilçesine bağlı Yukarı Dallı Mahallesi'ne ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.
Yolun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, bazı kırsal bölgelerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü aktarıldı.
Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölgede tüm güzergahların ulaşıma açık olduğu bildirildi.
Öte yandan Van- Bahçesaray
kara yolunun Karapet Geçidi'nde karla mücadele ekiplerinin yol genişletme çalışmaları da devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:37 Kaynak: AA
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