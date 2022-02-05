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Van'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika

Van'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

05.02.2022 10:12
Van'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Van'da dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

Van'da dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

Kar yağışı ile birlikte harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, 11 ani müdahale noktasında 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Gece boyu canla başla çalışan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte vardiya değiştirerek çalışmalarını sürdürdü. Kent genelinde 300 araç ve 700 civarında personelle çalışma yürüten ekipler, sorumluluk alanındaki 6 bin kilometrelik yol ağında mağduriyetlerin önüne geçmek için yoğun bir çaba harcıyor. Gece boyu küreme, tuzlama ve kar toplama çalışmaları yürüten ekipler, bir yandan da ana caddelerin kaldırımlarını temizledi. Sabah saatlerinde de çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı.

Öte yandan kırsalda da kapalı mahalle yollarını açmak için yoğun mesai harcayan ekipler, bir yandan da yolda kalan ambulans ve vatandaşlar kurtardı. Ayrıca yolu ulaşıma kapanan 121 mahalle ve 187 mezra yollarının yeniden açılması için ise ekipler aralıksız çalışıyor.

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Büyükşehir Belediyesi, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor - Son Dakika


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