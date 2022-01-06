Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'da karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan 5 yerleşim birimine ulaşım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle Başkale ve Gürpınar ilçelerinde 5 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipler, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için yolları açmaya çalışıyor.

Kent genelinde 650 personel ve 250 araçla çalışma yürüten ekipler, 693 mahalle ve bağlı yerleşim alanlarındaki yolları açık tutmak için çaba gösteriyor.

Gürpınar Kırkgeçit Şantiye Şefi Rıdvan Yaşar, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını söyledi.

2 bin 500 rakımlı Norduz bölgesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Yaşar, "Vatandaşlarımızın ulaşımının sağlanması için kapalı olan mahalle ve mezra yollarımızı açmaya çalışıyoruz. Daha önce aylarca kapalı kalan yollarımız aynı günde açılıyor. Tipi olan bölgeler bizi zorluyor. Açtığımız yollar kısa sürede tekrar kapanıyor." dedi.