Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece etkili olan kar nedeniyle kapanan 325 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için 25 ana arter ve 65 ara arterde kar küreme ve tuzlama yaptı.

Karla kaplı cadde ve sokaklarda çalışma yürüten ekipler, yolda mahsur kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.