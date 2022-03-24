Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

24.03.2022 11:10
Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Van'da ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece etkili olan kar nedeniyle kapanan 325 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için 25 ana arter ve 65 ara arterde kar küreme ve tuzlama yaptı.

Karla kaplı cadde ve sokaklarda çalışma yürüten ekipler, yolda mahsur kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı.

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kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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