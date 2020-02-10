Van'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Van'da Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar nedeniyle kapanan yolların yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yolların açık tutulması ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmalar devam ediyor.

Tuşba Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik işçileri, kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği mahallelerde kar altında kalan çöpleri toplayarak şehir dışına çıkartıyor.

Belediye ekipleri ayrıca ilçedeki cadde ve sokaklarda biriken karları da kamyonlarla şehir dışına taşıyor.