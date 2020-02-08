Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van'da Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, dünden bu yana etkili olan nedeniyle kapanan yolların yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle yollarının açık tutulması için 30 personel, 9 kamyon, 5 greyder, 4 hidromek ve 2 loderle çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, yolların açık tutulması ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmaların başladığını aktardı.



Karla mücadele ekiplerinin pazartesi günü mesai saatine kadar merkez ve kırsal mahallelerdeki yolları, okul bahçelerini, toplu iş alanlarındaki karları temizleyeceklerini belirten Akman, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Karla mücadele ekiplerimize ve halkımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim." dedi.