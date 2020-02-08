Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Van'da Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, dünden bu yana etkili olan nedeniyle kapanan yolların yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Van'da Tuşba Belediyesi karla mücadele ekipleri, dünden bu yana etkili olan nedeniyle kapanan yolların yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahalle yollarının açık tutulması için 30 personel, 9 kamyon, 5 greyder, 4 hidromek ve 2 loderle çalışma yürütülüyor.

Belediye Başkanı Salih Akman, yolların açık tutulması ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çalışmaların başladığını aktardı.


Karla mücadele ekiplerinin pazartesi günü mesai saatine kadar merkez ve kırsal mahallelerdeki yolları, okul bahçelerini, toplu iş alanlarındaki karları temizleyeceklerini belirten Akman, "Ekiplerimiz gece gündüz demeden sahada çalışıyor. Karla mücadele ekiplerimize ve halkımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü
Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]