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Van'da karla mücadele çalışması

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.

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Van Büyükşehir Belediyesi kentte etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.


Van'da dün akşam başlayan kar yağışı sonrası Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının devam etmesine rağmen Yol Yapım Bakım ve Onarım, Çevre Koruma Kontrol, Park Bahçeler ve Fen İşleri Daire başkanlıklarına bağlı 100 personelle kent merkezinde kar temizleme çalışması sabahın ilk ışıklarıyla başladı. Cumhuriyet, Maraş, Milli Egemenlik, Defterdarlık, Hacıbekir, Hastane, İkinisan, Sıhke ve Zübeyde Hanım caddelerinde yürütülen çalışma ile kaldırım ve yaya yolları kardan temizlendi.


Bu arada kar yağışı nedeniyle Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin Bahçesaray, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde ulaşıma kapanan 33 yerleşim yerini ulaşıma açma çalışmaları da aralıksız devam ediyor.


Öte yandan Çaldıran, Özalp ve Saray ilçelerinde karla mücadele çalışması esnasında, yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına ise karla mücadele ekipleri yetişti. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
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