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Van'da karla mücadele çalışması

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

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Van Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.


Van'da dün etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini tipiye bıraktı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı ekipler, karla mücadelede yoğun bir mesai harcıyor. Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekipler; Çaldıran, Saray, Başkale, Gürpınar ve Özalp ilçelerinde kapanan yolların tamamını açtı.


Öte yandan, tipiden dolayı yolda mahsur kalan araçlar da karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:03 Kaynak: İHA
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