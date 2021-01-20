- Van'da karla mücadele çalışması - Son Dakika

- Van'da karla mücadele çalışması

VAN - Van'da etkili olan kar yağışının ardından belediyeler kent merkezindeki kar temizleme çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri de kar seferberliği başlattı. Gündüz trafiğin yoğun olduğu İki Nisan, Maraş, Hacıbekir ve Cumhuriyet caddelerinde ekipler sabah saatlerinde kar temizleme çalışması yaparken, ana arterlerde de buzlanmaya karşı tuzlama yapıldı. Mahallelerde de çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerine ait ekipler, vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde yapmaları için var güçleriyle çalışıyor.

Kent merkezinde kar yağışının mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, "Karın yağmasından dolayı çok mutluyuz. Yağan karın yer altı sularımız için çok faydası var. Özellikle son zamanlarda konuşulan kuraklık sorununa da büyük etkisi olacak" dediler.