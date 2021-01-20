Van'da karla mücadele çalışması - Son Dakika

Van'da karla mücadele çalışması

20.01.2021 14:09

- Van'da karla mücadele çalışması Van Büyükşehir Belediyesi kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının ardından yol açma çalışmalarına başladı.

- Van'da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışının ardından yol açma çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 13 ilçede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Kar yağışının geceden bu yana belli aralıklarla devam etmesine rağmen gece saatlerinde yol açma çalışmalarına başlayan ekipler; zorlu coğrafya, tipi ve fırtınaya rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışının devam ettiği Muradiye ilçesinde ekipler yoğun mesai harcıyor. Zorlu doğa şartlarına rağmen aralıksız çalıştıklarını belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Muradiye Şantiye Şefi Metin Durmuş, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yüksek kesimlerde yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığı var. Bizler bu nokta çok zorlu bir mücadele ortaya koyuyoruz. Burada hava sıcaklığı gündüz eksi 7 derecenin altına düşerken, gece saatlerinde eksi 20 dereceyi bulabiliyor. Dondurucu soğuklara rağmen bizler çalışmalarımızı 24 saat esasına göre aralıksız yürütüyoruz" dedi.

Ayrıca kar yağışı sonrası yollarda mahsur kalan vatandaşların da yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla araçları da saplandığı yerden kurtarıyor.

Şehir merkezindeki çalışmalarını da sürdüren ekipler, kar yağışıyla birlikte Cumhuriyet, Kazım Karabekir, Milli Egemenlik, Defterdarlık, Hacıbekir, Hastane, İkinisan, Sıhke ve Zübeyde Hanım caddelerinde kaldırım ve yaya yollarını kardan temizledi.

Van'da karla mücadele çalışması
Van'da karla mücadele çalışması
Van'da karla mücadele çalışması
Van'da karla mücadele çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Muradiye, kar, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da karla mücadele çalışması - Son Dakika


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