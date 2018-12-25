Son Dakika Haberleri: Van'da Karla Mücadele Çalışması Havadan Görüntülendi

Van'da Karla Mücadele Çalışması Havadan Görüntülendi

15 dakika önce

Van'da karla mücadele çalışması havadan görüntülendi Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir günde 200 mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açtıVAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan 258 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van'da karla mücadele çalışması havadan görüntülendi
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir günde 200 mahalle ve mezra yolunu ulaşıma açtı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan 258 mahalle ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Van'da dün etkisini gösteren kar yağışı, akşam saatlerinde yerini fırtına ve tipiye bıraktı. Yüzlerce mahalle yolunun kapandığı kentte, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri kapanan 258 yolu açmak için yoğun çaba sarf ediyor. Gece boyunca ana arterlerde çalışan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mahalle grup yolları ve mezra yollarını temizliyor. 175 iş makinesi ve 596 personelle kent genelinde başlatılan karla mücadele çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 200 mahalle ve mezra yolu açılırken, 58 yerleşim birimi yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Kardan dolayı yolları kapanan mahalle sakinleri, yoğun çalışma yürüten karla mücadele ekiplerine teşekkür etti. Geçmişte mahalle yollarının günlerce kapalı kaldığını belirten Gövelek Mahalle sakinlerinden Serdar Tatar, "Mahallemiz yüksek kesimlerde yer aldığı için yoğun kar yağışıyla birlikte tipi etkili oluyor. Allah razı olsun, kar yağdığından hemen sonra yollarımız açılıyor. Akşam saatlerinde yollarımız açıldı. Yine bugün tipi nedeniyle kapanan yollarımız tekrar açılıyor. Yapılan çalışmalardan memnunuz. Eskisi gibi değil. Eskiden kar yağdığında bazen bir hafta boyunca yollarımız kapalı kalıyordu. Şimdi ise kar yağdığı gibi yollarımız açılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Gövelek Mahallesi'ne bağlı Üçevler mezrası sakinlerinden Davut Taş ise, yapılan çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür ederek, şunları söyledi:
"Uzun bir aradan sonra kar yağdı. Bu bizleri mutlu etti. Allah devletimizden razı olsun, aynı dakikada gelip yollarımızı açıyorlar. Dolayısıyla kar yağışı bizim için çileye dönüşmüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:22 Kaynak: İHA

Kar, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli Liverpool'un Yıldızı Virgil Van Dijk, Ozan Kabak'a İmzalı Formasını Hediye Etti

Son Dakika! Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık Yol Kenarında Oturan Yaşlı Adamın Üzerine Dev Reklam Panosu Düştü! O Anlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:37:06. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da Karla Mücadele Çalışması Havadan Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]