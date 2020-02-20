Van'da karla mücadele değerlendirme toplantısı - Son Dakika
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Van'da karla mücadele değerlendirme toplantısı

7 saat önce

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte yaşanan yoğun kar yağışının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.

Van'da karla mücadele değerlendirme toplantısı, System.String[]

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentte yaşanan yoğun kar yağışının ardından değerlendirme toplantısı düzenledi.


Van'daki bir otelde düzenlenen toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Tuşba ve Edremit belediye başkanları ile kurum amirleri katıldı. Karla mücadele çalışmalarının ve bugüne kadar yürütülen faaliyetlerin genel bir değerlendirmesinin ele alındığı toplantıda Vali Bilmez, kriz boyunca her kurum ve personelin fedakarca çalıştığını söyledi.


"Aldığımız tedbirler sıkıntıların önüne geçti"


Karla mücadele çalışmalarında tüm kurumların elinden geleni yaptığını belirten Vali Bilmez, "Kentimiz yaklaşık 26 yıl sonra ilk defa bu kadar çetin geçen bir kış yaşadı. Şehir merkezimizde yaklaşık 1 metre kar kalınlığı bulunurken, yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerimizde bu rakam 3 metrelere kadar çıktı. Biz kar yağışının hemen ardından bir kriz masası kurduk ve bu şekilde doğru adımlarla karla mücadelemizi sürdürdük. Van Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız üzerine düşen görevi yerine getirdi ve aldığımız doğru kararlar ve tedbirler daha büyük sıkıntıların yaşanmasının önüne geçti. Zaman zaman belli yolları can ve mal güvenliği açısından trafiğe kapattık. Bu şekilde de bazı tehlikelerin önüne geçmiş olduk. Bu süreçte bizi eleştirenlerde oldu. Ancak taktir eden, gece gündüz çalışan personelimize destek verenler de oldu. Ben buradan bize yardımcı olan esnafımızı da teşekkür ediyorum" dedi.


"Kırsal mahallelerde etkili bir çalışma yürüttük"


Yoğun kar yağışına rağmen yolları açıp vatandaşın yanında olduklarını belirten Vali Bilmez, "Bize gelen her bilgiyi ciddiyetle takip ettik. Bunun yanı sıra bazı vatandaşlar da yollarını açtırmak için hastalarının olduğu yönünde asılsız ihbarlarda bulundu. Bizlerde bu ihbarların tümünü 112 Acil Servis'ten teyit ettikten sonra müdahale ettik. Birçok hastayı, hamile kadını çok şükür bir sıkıntı yaşamadan hastanelere ulaştırdık. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığımıza ait helikopterler yolu kapalı olan yerleşim yerlerinden hastaları kurtarıp sağlık merkezlerine ulaştırdık" ifadelerini kullandı.


"Gerekli durumlarda okulları tatil ettik"


Karlı günlerde ve buzlanmanın yoğun olarak yaşandığı günlerde okulları tatil ettiklerini de ifade eden Vali Bilmez, şöyle devam etti:


"Kentimiz şubat ayını kar ve soğukların yaşandığı bir ay olarak geçirdi. Bizde okullarımızda, okul yollarında sıkıntıların yaşanmaması adına kent merkezi ve ilçelerimizde okullarımızı yaklaşık 1 hafta boyunca tatil ettik. Yine hava şartlarının uygun olmadığı zamanlarda da lokal olarak okulları tatil edeceğiz."


Bahçesaray ilçesinde de çok acı bir olay yaşadıklarını belirten Vali Bilmez, "Çığ olayında şehit olan vatandaşlarımız içinde mevlit okutturacağız. Allah bir kez daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.


Toplantı görüş alışverişiyle son buldu. - VAN

Emin Bilmez, Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:46 Kaynak: İHA
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