Van'da karla mücadele ekibinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da karla mücadele ekibinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu - Son Dakika

Van'da karla mücadele ekibinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu

7 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan kadın, ikiz bebek dünyaya getirdi.

Van'da karla mücadele ekibinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırılan kadın, ikiz bebek dünyaya getirdi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında gece saatlerinde sancıları başlayan 37 yaşındaki Yadigar Koç'u yolun yoğun kar nedeniyle kapanması yüzünden hastaneye götüremeyen ailesi, yetkililerden yardım istedi.

Mezra yolunda hasta almaya giden sağlık ekiplerinin de yolda mahsur kaldığı bilgisi üzerine Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede ekipler, iş makineleriyle 5 saatlik zorlu çalışmayla sağlık ekibini hastaya ulaştırdı.

7 çocuk annesi Koç, görevlilerin yaptığı müdahalenin ardından ambulansa Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada doğum yapan Yadigar Koç, biri kız diğeri erkek olmak üzere ikiz bebek doğurdu.

Koç ailesi, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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