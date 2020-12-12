Van'da karla mücadele ekiplerinin kış mesaisi başladı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığının karla mücadele ekipleri, dün gece saatlerinde kırsal mahallelerin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından harekete geçti.

Sabah saatlerinden itibaren Çaldıran ilçesinin Erşanlı, Hangedik, Uzunyol, Soğuksu ve Gevaş ilçesinin Töreli, Anaköy ve Daldere mahalle yolları ile Erciş ilçesinin Ortayayla grup yollarında kar temizleme çalışması yapıldı.

Tüm mahalle ve mezra yollarını kardan temizleyen ekipler, kar yağışına karşı belli bölgelerde hazır bekletiliyor.