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Van'da katı atık alanı için yer tahsisi yapıldı

48 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak 'Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim Tesisi' için alan tahsisini gerçekleştirdi.

Van'da katı atık alanı için yer tahsisi yapıldı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin çöp sorununu ortadan kaldıracak 'Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim Tesisi' için alan tahsisini gerçekleştirdi.


Van'da çevre dostu belediyecilik anlayışını hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun zamandır yaşadığı çöp ve çevre sorununa çözüm üretilmesi için projelendirilen alanların tahsisine dönük yapılan çalışmaları bir bir sonuca bağlıyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Özalp yolu üzerinde yap-işlet-devret usulü ile hayata geçirilecek Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim Tesisi'nin Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan 326 bin 851 metrekarelik alanın tahsisini tamamladı.


Yer tahsisi yapılan Katı Atık Entegre Geri Dönüşüm ve Elektrik Üretim


Tesisinin yapımı devam ediyor. - VAN

Dönüşüm, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:16 Kaynak: İHA
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