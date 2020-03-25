Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güveçli Mahallesi'nde iki aile arasında daha önceden yaşanan bir husumet dolayısıyla sabah saatlerinde kavga çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Çıkan kavgada 3 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 8 vatandaşımız da yaralandı. Olay sonrası yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, jandarma ve polis olay mahallinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı" denildi. - VAN

Tuşba, kavga, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:23 Kaynak: İHA

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