Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı

6 saat önce

Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güveçli Mahallesi'nde iki aile arasında daha önceden yaşanan bir husumet dolayısıyla sabah saatlerinde kavga çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Çıkan kavgada 3 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 8 vatandaşımız da yaralandı. Olay sonrası yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, jandarma ve polis olay mahallinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı" denildi.

Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı

kavga, Tuşba, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:56 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs salgınını hafife alan sözler: Basit bir grip
Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Kuran-ı Kerim okuduğu anları paylaştı         
22:27
Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Eski medya patronu Zafer Mutlu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi         
21:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi         
21:48
Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım Conor McGregor'dan koronavirüsle mücadele için 1 milyon euroluk yardım         
21:48
Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu Karantinadan kaçıp sevgilisinin yanına giden Jovic, kendini savundu         
21:35
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu         
21:34
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız         
21:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır         
21:09
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı         
21:02
Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan ismin Max Kruse olduğu iddia edildi         
20:51
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek         
20:49
Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı Prens William korona şakası yaptı, babası Prens Charles virüse yakalandı         
20:34
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı         
20:32
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim: İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım         
20:11
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var         
20:10
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı         
20:10
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi         
19:59
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı Barcelona'dan Fenerbahçe için geçmiş olsun mesajı         
18:38
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 22:36:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]