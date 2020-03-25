Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Van'da kavga: 3 ölü, 8 yaralı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Güveçli Mahallesi'nde iki aile arasında daha önceden yaşanan bir husumet dolayısıyla sabah saatlerinde kavga çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Çıkan kavgada 3 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 8 vatandaşımız da yaralandı. Olay sonrası yaralı vatandaşlar sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edilirken, jandarma ve polis olay mahallinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı" denildi.