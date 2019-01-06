Son Dakika Haberleri: Van'da 'Kavram Starını Arıyor' Ses Yarışması

Van'da 'Kavram Starını Arıyor' Ses Yarışması

13 dakika önce

Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından 'Kavram Starını Arıyor' adlı ses yarışmasının üçüncüsü düzenlendi.

Van'da 'Kavram Starını Arıyor' Ses Yarışması, System.String[]
Van'da Kavram Eğitim Kurumları tarafından 'Kavram Starını Arıyor' adlı ses yarışmasının üçüncüsü düzenlendi.

Merkez İmam Hatip Lisesinde düzenlenen yarışmada öğrenciler hünerlerini sergiledi. Jüriliğini Vanlı ses sanatçısı Hüsamettin Bucak, Yusuf Sahik, O Ses Türkiye yarışmasının finalisti Ümit Durak ile Müzik Öğretmeni Selin Gündoğdu ve Erdem Çurku'nun yaptığı yarışmada Befrin Yurdakul ve Enes Şefik Kaptaner birinci olurken, Botan Eren Ertaş ikinci, Berfin Değirmenci ise üçüncü oldu. Yarışma sonunda bir açıklama yapan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, "Üçüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamız harikaydı. Her zamankinden daha coşkuluydu. Beklentilerimizin çok üstünde bir veli ve öğrenci katılımı oldu. Bu anlamda yarışmamıza katılan jürilerimize, velilerimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada birinci olan Befrin Yurdakul ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Birinci olacağımı beklemiyordum. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Merkez, Van, Güncel
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