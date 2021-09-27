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Van'da kaya balı hasadı sürüyor - Son Dakika

Van'da kaya balı hasadı sürüyor

27.09.2021 11:13
Van'da kaya balı hasadı sürüyor, System.String[]

Van'ın Çatak ilçesinde arıcılar, arıların kayalar arasında yaptıkları yuvalarda ürettiği balı, bin bir güçlükle çıkararak satışa sunuyor.

Van'ın Çatak ilçesinde arıcılar, arıların kayalar arasında yaptıkları yuvalarda ürettiği balı, bin bir güçlükle çıkararak satışa sunuyor.

Bozulmamış doğası, asırlık ceviz ağaçları, zengin florası ve alabalığı ile ün yapan Çatak'ta, karakovan balının yanı sıra binlerce metre yükseklikteki dağlarda arıların yaptığı "kaya balı" da rağbet görüyor.

İlçedeki arıcılar, birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kaya balına ulaşmak için bölgedeki dağları adım adım gezerek arıların yuva yaptığı kayalıkları tespit ediyor.

Belirledikleri alanları düzenli kontrol ederek peteklerin belli bir seviyeye ulaşmasını bekleyen arıcılar, kimi zaman bir yıllık sürecin ardından kayaların arasındaki balın hasadını yapıyor.

Çatak'ta 30 yıldır arıcılık yapan Abdulvahap Semo da yüksek rakımlı dağlarda yuva yapan arılardan elde ettiği katkısız kaya balını hasat ederek ilaç firmalarına ve yurdun dört bir yanına gönderiyor.

Tehlikeye aldırış etmeden zorlu tırmanışın ardından daha önce belirlediği yuvanın bulunduğu noktaya ulaşan Semo, arıları dumanla sakinleştirdikten sonra petekleri bulundukları yerden çıkardı.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmek için 2 yıl önce üzerine 10 kilogram arı toplayarak deneme yapan "Arı Adam" lakaplı Semo'yu, petekleri çıkardığı sırada birçok kez arı soktu.

"Altın kadar değerli"

Semo, AA muhabirine, kaya balının mesleğindeki en kıymetli ürün olduğunu söyledi.

Arıların zorlu bölgelere yaptığı yuvalarda, dış etkenlere maruz kalmadan doğal yöntemlerle ürettiği balın hasadının zor olduğunu belirten Semo, içinde katkı maddesi bulunmayan balın bu nedenle ilgi gördüğünü vurguladı.

Yıllardır dağları dolaşarak arıların izini sürdüğünü anlatan Semo, şöyle konuştu:

"Kaya balına insanın bakışı bile değmiyor. Balı, genelde ilaç firmaları istiyor. Altın gibi değerli bir ürün. Kilogramını 2 bin - 2 bin 500 lira arasında satıyoruz. Çok fazla üretimi olmuyor. Kaya balı, kolay elde edilen bir ürün değil. Önceden tespit ettiğim yerler vardı. Bir yıldır buralardan petekleri çıkarmayı bekliyordum. Çok şükür beklediğime değdi. Bugün 2 yuvadan toplam 5 kilograma yakın bal elde ettim."

Arıların belli dönemlerde kovanlardan uzaklaşarak gittikleri yerlerde yuva yaptığını anlatan Semo, "Kaya balını çıkardıktan sonra yuvadaki arılara hassas davranıyorum. Hasadın ardından onları bir kovana alarak üretimlerine kovanda devam etmelerini sağlıyorum." dedi.

Ceviz, Çatak, İlaç, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kaya balı hasadı sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kaya balı hasadı sürüyor - Son Dakika
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