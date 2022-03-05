Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi taramasında, kayalıklar arasına gizlenen, 3 çuval içinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İran'dan Başkale'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, 4 Mart'ta yaptıkları arazi aramasında, kayalıklar arasına gizlenen 3 çuval içinde ve 85 paket halinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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