Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

05.03.2022 17:47
Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi taramasında, kayalıklar arasına gizlenen, 3 çuval içinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan arazi taramasında, kayalıklar arasına gizlenen, 3 çuval içinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu İran'dan Başkale'ye uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri, 4 Mart'ta yaptıkları arazi aramasında, kayalıklar arasına gizlenen 3 çuval içinde ve 85 paket halinde 44 kilo 500 gram eroin ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.


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Jandarma, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, kayalıklarda 44 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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