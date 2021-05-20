Van'da kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaşı ekipler kurtardı - Son Dakika

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Van'ın İpekyolu ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaşı AFAD ve sağlık ekipleri kurtardı.

İlçenin Değirmenköyü mevkisinde gezintiye çıkan 44 yaşındaki Veysel Işık, kayalıklardan düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine UMKE ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Yol olmadığı için ambulansla olay yerine gidemeyen ekipler, yürüyerek Işık'ın düştüğü bölgeye ulaştı.

Kafa ve omurilik travması olduğu tespit edilen yaralı, ilk müdahalenin ardından sedyeyle ambulansın olduğu bölgeye taşındı.

Işık, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.