Van'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor - Son Dakika

Van'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor

Van'ın Erciş ilçesinde, evin önünde geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arıyor.

Van'ın Erciş ilçesinde, evin önünde geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arıyor.

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Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden 8 çocuk babası Yücel Memiş'in 2 yaşındaki kızı Melek'ten yaklaşık 10 saattir haber alınamıyor.

Komşularının yardımıyla çocuklarını arayan aile sonuç alamayınca durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından evin önünden çay geçmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünden Su Altı Arama Kurtarma ekibi istedi.

Bölgeye ulaşan dalgıç polisler ve AFAD ekipleri suda arama çalışması başlattı.

Melek Memiş'in amcası Hüseyin Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yaşındaki yeğeninin evin önündeki bahçede kardeşleri ile oyun oynadıklarını söyledi.

Eve gelen kardeşlerin arasında Melek'i göremediklerini belirten Memiş, "Melek'in evde olmadığını fark edince aramaya çıktık. Uzun bir süre aradık ama sonuç alamadık. Bunun üzerine polis ve AFAD ekiplerine haber verdik. Bizim evin yanında çay akıyor, çaya düşme ihtimali var. O nedenle suda arama yapılıyor. Şu ana kadar herhangi bir şey yok." diye konuştu.

Erciş, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 17:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kaybolan 2 yaşındaki çocuk aranıyor - Son Dakika

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