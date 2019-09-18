Son Dakika Haberleri: Van'da kaybolan kişinin cesedi bulundu
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Van'da kaybolan kişinin cesedi bulundu

17 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde 9 gündür kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Şahin Esim'in cesedi bulundu.

Van'da kaybolan kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde 9 gündür kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Şahin Esim'in cesedi bulundu.

Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan Cahit Çelebioğlu, Van Gölü kıyısında hayvanlarını otlattığı sırada sazlık alanda erkek cesedi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin, ailesince 9 gün önce kayıp başvurusu yapılan Şahin Esim'e (55) ait olduğunu belirledi.

Ceset, ambulansla Erciş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Van Gölü, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:04 Kaynak: AA
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