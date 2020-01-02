Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı.

Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde cesedi bulunan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in öldürülmesiyle ilgili 3 çocuk gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp ihbarında bulunulan Taşdeniz'in cesedinin Kocapınar Mahallesi'ndeki evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Taşdeniz'in öldürüldüğünü belirleyen ve olayın gerçekleştiği yerden 65 metre uzaklıkta bıçak bulan ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu maktul ile aynı yaş grubundaki C.K, İ.T, H.İ.G. isimli 3 çocuğu gözaltına aldı.

Sorgularında suçlarını itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Serkan Taşdeniz'in cenazesi, Kocapınar Mezarlığında toprağa verildi.

Kocapınar, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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